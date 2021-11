La COP 26 se prolonge à Paris – 3537 x John Gerrard Hôtel de Coulanges, 13 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 13 au 14 novembre 2021 :

samedi, dimanche de 11h à 19h

gratuit

Les 13 et 14 novembre, 3537, nouveau foyer créatif au cœur du Marais vous invite au troisième opus de Brûlures, sa saison de weekends pour le climat, Brûlures.

Depuis plus de six mois, artistes et citoyens s’emparent de l’urgence climatique et des grands défis de notre société à 3537, au coeur de la rue des Francs-Bourgeois. Les 13 et 14 novembre, l’artiste irlandais John Gerrard présentera deux œuvres inédites, mêlant art, intelligence artificielle et lutte contre le réchauffement climatique :

– Flare, un drapeau enflammé tout droit venu de Glasgow où se tenait la COP26, pour nous interpeller sur la montée des eaux ;

– Infinite.1.iridescentstream, une simulation numérique mettant en scène un python iridescent, co-créée avec le pionnier de la techno Richie Hawtin.

Le weekend se conclura par une discussion ouverte à tous, en présence de John Gerrard et Richie Hawtin, ayant pour thème :

“L’art et l’environnement comme nouveau ciment dans notre manière de faire société”

3537 invite tous les Parisiennes et Parisiens à venir s’émouvoir, s’étonner et échanger devant ces oeuvres montrées pour la première fois en France !

Hôtel de Coulanges 35-37 rue des Francs-Bourgeois Paris 75004

Contact : 3537 0609556917 Latif.samassi@dsm-p.com https://3537.org

Date complète :

courtesy of the artist + PACE Gallery