LA COOPERATIVE – MUSÉE CÉRÈS FRANCO – FEMININ PLURIELLES Montolieu Montolieu Catégories d’évènement: Aude

Montolieu

LA COOPERATIVE – MUSÉE CÉRÈS FRANCO – FEMININ PLURIELLES Montolieu, 16 avril 2022, Montolieu. LA COOPERATIVE – MUSÉE CÉRÈS FRANCO – FEMININ PLURIELLES Montolieu

2022-04-16 14:30:00 – 2022-10-15 18:00:00

Montolieu Aude Montolieu 7 EUR La Coopérative-Musée Cérès Franco ouvrira ses portes avec une nouvelle exposition intitulée « Féminin plurielles » (commissariat : Michela Alessandrini), mettant à l’honneur les œuvres des femmes artistes de la collection Cérès Franco (dont Dominique d’Acher, Sylvie Blanchard, Eli Heil, Marie Jakobowicz, et Chaïbia Talal), dans le cadre d’un dialogue avec des œuvres d’artistes contemporaines (Kimsooja, Marie-Claire Messouma Manlanbien, Teresa Serrano), qui y figureront sous forme de prêts.

« Féminin plurielles » est doublement placée sous le signe de la diversité, en présentant au public la diversité des itinéraires de femmes artistes tout en mettant en exergue la diversité formelle et technique de leurs œuvres. En célébrant donc la multiplicité des parcours, des approches, et des origines géographiques de ces artistes dans le cadre d’une sélection résolument plurielle, le Musée Cérès Franco proposera ainsi une exploration qui, tout en faisant la part belle à la peinture et à la sculpture, s’ouvrira également à d’autres modes d’expression artistiques tels que l’art textile, l’art vidéo, l’installation, et la performance.

Fermé le lundi hors jours fériés. info@collectionceresfranco.com +33 4 68 76 12 54 Montolieu

dernière mise à jour : 2022-01-17 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDEAGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montolieu Autres Lieu Montolieu Adresse Ville Montolieu lieuville Montolieu

Montolieu Montolieu https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montolieu/