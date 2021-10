La Coopérative de Mai présente : L’Auvergnat chante Brassens Les trois baudets, 28 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 20h30 à 22h

gratuit

Album enregistré pendant le confinement sur la scène de musiques actuelles de Clermont-Ferrand, L’Auvergnat chante Brassens à la Coopérative de Mai ose une relecture très libre et souvent inattendue de quelques grandes chansons de Brassens, dont on fête cette année le centenaire. Neuf artistes, accompagnés par la SMAC clermontoise, se retrouvent dans cette belle aventure collective, saluée par la presse et les professionnels.

La Coopérative de Mai et les Trois Baudets seraient heureux de vous accueillir à la présentation de ce beau projet, en compagnie de The Doug, Rrobin, Mustang, Iraka, Balzane et Belfour.

Les trois baudets 64 boulevard de Clichy Paris 75018

2 : Blanche (197m) 2, 12 : Pigalle (259m)



Contact : https://www.lacoope.org/concert/lauvergnat-chante-brassens-la-cooperative-de-mai

DR