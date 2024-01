MAELLE LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, vendredi 12 avril 2024.

Après trois ans d’absence, Maëlle fait son grand retour avec un nouvel album, signé de sa main.Sa victoire de The Voice suivi d’un premier album disque d’or l’emmène jusqu’aux Victoires de la musique, faisant d’elle une véritable révélation. Du haut de ses 22 ans, elle se dévoile pour la première fois aujourd’hui avec « Fil Rouge » qui, entre synthé modulaires et mélodies de piano, aborde émancipation et sensualité.À travers ce disque sensible et puissant, Maëlle regarde droit dans les yeux l’horizon et chante sa liberté.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63