STRUCTURES – MAD FOXES LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, 28 mars 2024, Clermont Ferrand.

Structures, c’est du rock taillé pour les grandes scènes qui sait se faire intime, qui assume sa noirceur comme sa lumière, ses hurlements comme son élégance. Entre New Wave, Rock Alternatif et Industriel, Pierre et Marvin forment un duo qui nous attire à eux comme un aimant et nous secoue de ses convulsions.“A Place For My Hate”, un premier album bâti pour le live, est une déclaration à ce qui nous sauve d’une société hideuse et injuste : l’amour. En confessant ses émotions même les plus orageuses sur leur musique mutante, nerveuse, sincère et cathartique, Structures a trouvé le remède et le bon endroit pour l’abandon – ne serait-ce qu’un peu. Oui : la colère, la vanité, la passion et les inégalités donnent envie de se taper la tête contre les murs. Alors autant le faire sur ceux des salles de concerts. Après l’explosif Ashamed, le post-punk flamboyant de Mad Foxes revient à travers leur troisième album, Inner Battles. Quand des amoureux de Shame, Fontaines D.C et Metz cherchent à développer de nouvelles sonorités, il en découle un album surprenant et complet. Le groupe provoque la rencontre entre Noise et Pop, osant le mariage du punk et du kitsch des années 80, comme si Elton John allait boire un café avec Joe Talbot. Inner Battles est le fruit d’un processus créatif profondément introspectif. Le groupe questionne nombre de sentiments qui alimentent leur quotidien, leurs relations, évoquant la santé mentale dans ce qu’elle a d’intime et d’universelle. Mad Foxes laisse alors place au besoin viscéral de partager ses sentiments profonds et chaotiques, tout en cherchant des moyens de s’en extraire, se défaire de cette lutte intérieure pour laisser irradier l’espoir et la lumière.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63