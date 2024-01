AC/DÇU LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, 2 mars 2024, Clermont Ferrand.

En 2003, la France découvre Ac/dçu ! Alors qu’ils ne sont même pas encore montés sur scène, la rumeur se répand partout : un nouveau groupe, dont le talent n’a d’égal que son inutilité, veut conquérir le monde, au galop et à pas de canard.Après 20 ans, 5 mois et 15 jours de concerts mythiques, de rencontres improbables, de documentaires et de bandes dessinées, le groupe vous prépare une soirée anniversaire afin de vérifier qu’il n’est pas seul à avoir ramassé !RDV à la Grande Coopé le 2 mars 2024, pour le concert de l’immaturité ! Il y aura des surprises, des invités, et des trucs qui font “pouet”. On aura mal le lendemain mais on va bien s’amuser !Alors réservez vite votre place avant qu’on ne vous la prenne !

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63