CHARLIE CUNNINGHAM LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, 23 février 2024, Clermont Ferrand.

Depuis 1982 et le traumatisme de la ½ finale France Allemagne, on ne pouvait plus voir Séville en peinture. Puis on a appris que Charlie Cunningham, jeune songwriter d’Oxford, y a séjourné plusieurs années. Ça se sent sur sa musique, un folk en bois de chêne, caressant, ample et fier comme une cathédrale andalouse, toute en mélancolie et profondeur de chant. Il n’y a pas que des charlots qui font l’Espagne.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63