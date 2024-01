YIN YIN ET ANA LUA CAIANO LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand Catégorie d’Évènement: Clermont-Ferrand YIN YIN ET ANA LUA CAIANO LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, 22 février 2024, Clermont Ferrand. Aux premiers jours de l’été, le festival Europavox dévoile le meilleur de la scène européenne. Mais pour être au point toute l’année, ne manquez pas les rendez-vous du Club Europavox !

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:00 Réservez votre billet ici LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63 Détails Catégorie d’Évènement: Clermont-Ferrand Autres Code postal 63100 Lieu LA COOPERATIVE DE MAI Adresse RUE SERGE-GAINSBOURG Ville Clermont Ferrand Departement 63 Lieu Ville LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand Latitude 45.788558 Longitude 3.100011 latitude longitude 45.788558;3.100011

LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand 63 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/