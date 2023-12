PTIT SERGE JAMAIS CONTENTS LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, 14 février 2024, Clermont Ferrand.

Durée 1h15A partir de 6 ans C’est au re´pertoire riche et subtil d’Alain Souchon que la dream-team de Gainsbourg for kids a choisi de s’atteler pour concocter un nouveau spectacle joyeusement inquiet, revisitant les incontournables (Poulaillers song, Papa Mambo, Foule sentimentale) et quelques pe´pites me´connues (Les oiseaux, Nouveau, Tout m’fait peur) que petits et grands (re)de´couvriront avec bonheur.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 17:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand