7 WEEKS – 7WEEKS LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, 27 janvier 2024, Clermont Ferrand.

7 WEEKS est un groupe de rock qui explore, de´couvre et avance. Ses errances et ses rencontres sont autant d’histoires et de personnages que leurs morceaux de´crivent avant la prochaine que^te, dans une recherche sonore qui ne s’embarrasse pas de codes et de modes.‘Electrons libres’ et suffisamment expe´rimente´s pour e´viter d’enfoncer des portes ouvertes, ils puisent leur inspiration ailleurs que dans les poncifs du genre, ils jouent ce qu’ils voient ou vivent, un jeu e´prouvant mais qui ouvre la voie a` l’intensite´, la ve´racite´.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63