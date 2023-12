ROBERT FINLEY – NAT MYERS LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, 25 janvier 2024, Clermont Ferrand.

Alléluia ! Les Nuits de l’alligator sont de retour avec une 18è édition qui s’annonce déjà historique. En avant-première d’une programmation qui sera dévoilée d’ici quelques semaines, deux artistes sont déjà confirmés, Nat Myers et Robert Finley. Ils ont 37 ans d’écart, mais s’abreuvent à la même source, le blues rural du sud des Etats-Unis, que le premier joue comme en 1935, et que le second décline et fait danser dans la soul authentique.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63