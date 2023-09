47TER LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand Catégorie d’Évènement: Clermont-Ferrand 47TER LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, 10 novembre 2023, Clermont Ferrand. 47TER LA COOPERATIVE DE MAI a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:00:00.

Tarif : 29.2 à 29.2 euros. « Rendez-vous l’année prochaine » annonçait le dernier clip de 2022.Parole tenue ! 47 TER revient avec un nouvel album et une nouvelle tournée : « 47 Tour », avec un passage à l’Olympia le 5 octobre prochain ! Réservez votre billet ici arrêt place du 1er Mai A71/A73 Bus : Place du 1er Mai arrêt place du 1er Mai LA COOPERATIVE DE MAI

LA COOPERATIVE DE MAI
RUE SERGE-GAINSBOURG Clermont Ferrand 63100
https://www.youtube.com/channel/UC7HvOYL0E1yWe7Fp31TWvXQ
https://www.facebook.com/47Ter

