La Coopérative de Mai : Baby Concert Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

La Coopérative de Mai : Baby Concert Clermont-Ferrand, 27 février 2022, Clermont-Ferrand. La Coopérative de Mai : Baby Concert La Coopérative de Mai Grande salle Clermont-Ferrand

2022-02-27 09:30:00 09:30:00 – 2022-02-27 La Coopérative de Mai Grande salle

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme EUR Partagez les premières émotions musicales avec votre enfant.. Animation : Florian Allaire. +33 4 73 14 48 00 http://www.lacoope.org/ La Coopérative de Mai Grande salle Clermont-Ferrand

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse La Coopérative de Mai Grande salle Ville Clermont-Ferrand lieuville La Coopérative de Mai Grande salle Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme

La Coopérative de Mai : Baby Concert Clermont-Ferrand 2022-02-27 was last modified: by La Coopérative de Mai : Baby Concert Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 27 février 2022 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme