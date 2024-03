La coopérative autogérée de Longo MaÏ le Bruit du Trapèze Persac, samedi 23 mars 2024.

La coopérative autogérée de Longo MaÏ La coopérative agricole et artisanale de Longo Maï propose une autre façon d’être dans la société et ce depuis plus de 40 ans . Vivre autrement c’est possible , Venez le découvrir Samedi 23 mars, 18h30 le Bruit du Trapèze Entrée libre Cotisation au BdT 10 bienvenue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T18:30:00+01:00 – 2024-03-23T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T18:30:00+01:00 – 2024-03-23T20:00:00+01:00

La plus ancienne et la plus grande des coopératives du reseau Longo Maî sur près de 300 hectares. Une centaine de personnes de toutes générations partagent leur quotidien grâce à des infrastructures collectives (cuisine, salle commune …). Tous les métiers qui participent à la recherche d’autonomie de la coopérative y sont pratiqués : textile, bois, construction, agriculture, arboriculture, semences, élevage, fromagerie, meunerie et boulangerie, transformation de fruits, légumes et viande, herbes médicinales et aromatiques, ateliers mécanique et métal, pour ne citer qu’eux, participent à la vie foisonnante qui se perpétue depuis plus de quarante ans. C’est également un lieu d’accueil, de formation, de création, de rencontres et de fêtes.

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

