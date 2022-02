La Coolangeoise Vincelles Vincelles Catégories d’évènement: Vincelles

Vincelles Yonne Vincelles 4 6 EUR Après le succès de la By Night, nous avons envie de tous vous retrouver aux beaux jours.

C’est pourquoi nous vous proposons une nouvelle formule avec la « Coolangeoise » : de beaux parcours, pour tous, aussi bien en VTT qu’en rando/trail. https://www.facebook.com/photo/?fbid=3150016185285981&set=a.1385848191702798 Après le succès de la By Night, nous avons envie de tous vous retrouver aux beaux jours.

