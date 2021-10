Rosny-sous-Bois Théâtre et Cinéma Georges Simenon île de France, Rosny-sous-Bois La convivialité Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: île de France

La Faute de l’orthographe “L’orthographe est un recueil impérieux ou impératif d’erreurs d’étymologie artificiellement fixées par des décisions inexplicables.” [Paul Valéry] Dès l’école, on nous demande de respecter les règles de l’orthographe sans discuter, mais sont-elles vraiment respectables ? La Convivialité est une conférence-spectacle à l’approche humoristique et décomplexée, pour dédramatiser un débat, et aussi parce qu’il faut bien avouer que l’Académie Française a un vrai potentiel comique… « Erudit, drôle, bien mené, La Convivialité ou la faute de l’orthographe est un objet scénique atypique qui titille les méninges. […] Que l’orthographe soit votre bête noire, votre point fort ou une discipline dont vous vous êtes accommodé bon an mal an, cette conférence-spectacle ne vous laissera pas indifférent. Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, deux professeurs belges passionnés de linguistique, décortiquent sur la scène « l’écriture de la langue française ». Assumant de prendre « le contre-pied d’un sujet confisqué et trop souvent abandonné à une pensée élitiste ou académique », ils rêvent de redonner à cet outil sacralisé sa convivialité. » [Sandrine Blanchard – Le Monde] Spectacles -> Théâtre Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot Rosny-sous-Bois 93110

121 : depuis Mairie de Montreuil (M9) ou 118 : depuis Vincennes (M1) Arrêt Église de Rosny-sous-bois E : arrêt Rosny-sous-bois

Contact :Théâtre et Cinéma Georges Simenon 0148947464 theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr https://www.rosnysousbois.fr/structures-culturelles/presentation-theatre-cinema-simenon/ https://www.facebook.com/TCSimenon/

2021-10-23T20:30:00+02:00_2021-10-23T22:00:00+02:00

