du jeudi 31 mars 2022 au dimanche 3 avril 2022 à Théâtre le douze dix-huit

Le spectacle de deux belges qui veulent simplifier la langue française : tout est faux dans cette phrase. Pas « simplifier » mais faire preuve d’esprit critique. Pas « deux belges », mais deux passionnés qui veulent partager les découvertes des linguistes. Pas même la langue, seulement son orthographe. Car l’orthographe, c’est pas la langue, juste le code graphique qui permet de la retranscrire. Une approche pop et iconoclaste, pour dédramatiser un débat et aussi parce qu’il faut bien avouer que l’Académie Française a un vrai potentiel comique… Notez que tout n’est pas faux : il s’agit bien d’un spectacle… Et drôle en plus. C’est quand la dernière fois que vous avez changé d’avis ?

25.- / 20.-

Conférence-spectacle Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex

2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T21:30:00;2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T21:30:00;2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T21:30:00;2022-04-03T18:00:00 2022-04-03T19:30:00

