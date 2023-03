La Convivialité La Faute de l’Orthographe CENTRE CULTUREL BASCHET Saint-MICHEL SUR ORGE Catégories d’Évènement: Essonne

La Convivialité La Faute de l'Orthographe CENTRE CULTUREL BASCHET, 16 avril 2023, Saint-MICHEL SUR ORGE. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 16:00. Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Le spectacle des deux Belges qui veulent simplifier la langue française: – Pas « simplifier » mais bien faire preuve d'esprit critique, se demander si tout se vaut dans notre orthographe. – Pas deux belges, mais bien deux curieux qui veulent transmettre le travail des linguistes de toute la francophonie. – Pas même la « langue française » mais seulement son orthographe. Car l'orthographe, c'est pas la langue, c'est juste le code graphique qui permet de la retranscrire. … oui, il s'agit bien d'un spectacle et drôle en plus !

