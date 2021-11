Cesson-Sévigné Carré Sévigné Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine La Convivialité Carré Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

La Convivialité

Carré Sévigné, le jeudi 27 janvier 2022 à 20:00

Carré Sévigné, le jeudi 27 janvier 2022 à 20:00

Dogme pour les uns, chemin de croix pour les autres, l’orthographe déchaîne les passions. Dans une conférence-spectacle décalée, deux comédiens décortiquent avec une bonne dose d’humour la langue française et quelques absurdités orthographiques…

