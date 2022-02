La conversion dans la spiritualité ignatienne Centre Sèvres, 9 avril 2022, Paris.

En 2021 et 2022, la famille ignatienne marque le 500e anniversaire des événements à Pampelune, Loyola et Manresa qui ont changé la vie d’Iñigo López de Loyola, auteur des Exercices spirituels et fondateur de la Compagnie de Jésus. Cette journée d’études, animée par des professeurs du Centre Sèvres, explorera les dynamiques de la conversion manifestées à différents moments de la tradition spirituelle qu’Ignace a inaugurée. Avec : * **Philip ENDEAN**, sj, directeur du deuxième cycle, docteur en théologie (Oxford), master en philosophie (Londres), bachelor en lettres anglaises (Oxford), maître de conférences en spiritualité et théologie fondamentale, collaborateur et ancien directeur de The Way. * **Tiziano FERRARONI**, sj, membre de la Faculté de Théologie de Naples, diplômé en chimie, docteur en théologie, maître de conférences en Théologie spirituelle et Spiritualité ignatienne. * **Patrick C. GOUJON** , sj, professeur en théologie spirituelle et dogmatique, normalien, agrégé, docteur en histoire (EHESS) et en théologie (Centre Sèvres), HDR en littérature, conseiller à la revue Études. Membre associé du CéSor à l’EHESS. * **Sylvie ROBERT** , religieuse auxiliatrice, professeur de théologie spirituelle et dogmatique, responsable du département Religions et Spiritualités au Centre Sèvres, engagée dans l’équipe d’animation du Centre Spirituel Manrèse, coordinatrice de la commission théologique de la CORREF.

