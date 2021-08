La Convergence Vélo RDV Issy Val-de-Seine Issy Val-de-Seine, 19 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Issy Val-de-Seine, le dimanche 19 septembre à 10:30

Le 19 septembre prochain aura lieu la Convergence. A cette occasion, accueillera un dép rt de cette balade festive et familiale. La Convergence, c'est depuis quatorze ans le premier rassemblement cycliste francilien avec plus de 5 000 participants, 200 bénévoles et des départs organisés dans plus d'une centaine de communes en Île-de-France pour rallier le centre de Paris à vélo. Cet événement, gratuit et ouvert à tous, à l'initiative de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette bénéficie du soutien de partenaires tels que la région Île de France et la ville de Paris. Vous trouverez plus d'informations sur l'événement sur le site de la Convergence. Nous vous écrivons pour solliciter votre soutien à cet événement. Nous vous propos

Départ d Issy Val-de-Seine 10h45 pour la Convergence, grand rassemblement cycliste annuel ralliant le centre de Paris, événement gratuit et ouvert à tous, à l’initiative de l’association MDB

Issy Val-de-Seine issy val de seine Issy-les-Moulineaux Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine



