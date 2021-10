La Contrebasse Théâtre du Pont Tournant, 13 octobre 2021, Bordeaux.

La Contrebasse

du mercredi 13 octobre au samedi 16 octobre à Théâtre du Pont Tournant

Bien moins connue que le Parfum, cette autre œuvre de Patrick Süskind nous raconte le plongeon vers la solitude et la folie d’un contrebassiste. Instrument imposant et puissant, il est selon le musicien essentiel à tout orchestre digne de ce nom. Il nous décrit avec passion les liens qui les unissent, humanisant à l’extrême l’objet musical de son désir. Mais on découvre au fil du spectacle que derrière cette fascination absolue, se cache une haine à l’encontre de cette contrebasse, encombrante et envahissante, car bientôt l’éloge pompeux laisse affleurer les frustrations et les rancœurs du musicien et de l’homme. Peu à peu la haine d’abord refoulée de cette encombrante compagne s’exprime, se déchaîne et explose, jusqu’à la folie… Patrick Süskind dévoile avec ironie les dessous de la vie d’orchestre dans cette version finement dirigée et jouée par Stéphane Alvarez.

Tarifs: Normal: 20€ Préférentiel: 15€ Réduit: 12€

Vous ne verrez plus jamais les musiciens d’orchestre du même oeil !

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux Bacalan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T20:30:00 2021-10-13T21:15:00;2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T21:15:00;2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T21:15:00;2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T21:15:00