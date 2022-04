LA CONTREBASSE – JEAN-JACQUES VANIER Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: 31000

Toulouse 31000 12 EUR 12 16 Jean-Jacques Vanier s’attaque à ce monument du théâtre, déjà porté par Jacques Villeret ou Clovis Cornillac… Il fait une halte à Toulouse avant de présenter ce tout nouveau spectacle au festival d’Avignon cet été. Le contrebassiste de la pièce de Patrick Süskind, c’est exactement ce mec en panne d’essence qui préfère jeter des pavés aux pompistes plutôt que de remplir un bidon qu’il n’a pas… « On ne se retrouve pas contrebassiste parce qu’on l’a décidé…

Genre : Humour

Genre : Humour

Durée : 1h15

