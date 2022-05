La Contrabandista

La Contrabandista, 1 octobre 2022, . La Contrabandista

2022-10-01 – 2022-10-02 1 course sur 2 jours / 4 cols / 170 km / 7500 m de dénivelé.

Infos : http://www.contrebandiers.org/

https://www.facebook.com/contrebandierstrail Epreuve de Trail + VTT Transfrontalier.

Deux pays et un seul territoire les Pyrénées. Sentez l’esprit des anciens contrebandiers !

Une aventure chargée d’histoire que vous pourrez réaliser en équipes de 2 ou 4 personnes. 1er octobre : Saint-Lary Soulan / Boltaña

2 octobre : Ainsa / Saint-Lary Soulan https://www.patoutrailsaintlary.com/ 1 course sur 2 jours / 4 cols / 170 km / 7500 m de dénivelé.

Infos : http://www.contrebandiers.org/

https://www.facebook.com/contrebandierstrail dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville