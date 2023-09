Visite de l’Atelier de l’histoire La contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Nanterre, 14 octobre 2023, Nanterre.

Visite de l’Atelier de l’histoire Samedi 14 octobre, 15h00 La contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Entrée libre, inscription recommandée à l’adresse actionculturelle@lacontemporaine.fr

Comment et à partir de quelles pièces s’écrit l’histoire du temps présent ? Comment en est-on venu à s’intéresser à des sources jusqu’alors négligées – presse, œuvres graphiques, tracts, photographies, affiches, audiovisuel, web ? Pourquoi s’attache-t-on à préserver les traces de notre histoire personnelle ou familiale ? A travers une déambulation dans les collections de La contemporaine, l’Atelier de l’histoire interroge notre relation à l’histoire contemporaine et à ses sources.

La contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains 184, cours Nicole Dreyfus, 92 000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 97 79 00 http://www.lacontemporaine.fr [{« link »: « http://lacontemporaine.fr/action-culturelle/l-atelier-de-l-histoire »}] A la fois bibliothèque, musée et centre d’archives, La contemporaine est la seule institution en France à collecter, conserver et communiquer des collections sur toute l’histoire européenne des 20e et 21e siècles.

Créée en 1918, elle a pour vocation depuis son origine de rassembler tous les matériaux et toutes les traces documentaires des événements pouvant servir à interpréter et écrire l’histoire de notre temps. Aujourd’hui, elle propose à la consultation plus de 4,5 millions de documents (livres, presse, tracts, archives, films, œuvres d’art, photographies, affiches, dessins de presse et objets). Établissement inter-universitaire, La contemporaine a ouvert en octobre 2021 un nouvel équipement à l’entrée du campus universitaire de Nanterre. Largement ouvert sur l’université comme sur la ville, celui-ci facilite la rencontre de tous les publics, étudiants, chercheurs, lycéens, passionnés d’histoire… et d’une collection patrimoniale exceptionnelle. Il offre une salle de lecture, des salles de formation accueillant cours et ateliers, une salle pour les expositions temporaires, un musée permanent l’Atelier de l’histoire. L’ensemble de ces espaces décline l’ambition générale du projet : rendre accessibles et donner à comprendre à tout un chacun les sources de l’histoire du temps présent. RER A ou Ligne L, Gare de Nanterre Université / Parking payant Nanterre Coeur Université, 192 allée d’Aquitaine, 92000 Nanterre

Laure Ohnona – La contemporaine