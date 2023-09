Récits croisés sur la valorisation du Champ de la Garde La contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Nanterre, 14 octobre 2023, Nanterre.

Récits croisés sur la valorisation du Champ de la Garde Samedi 14 octobre, 10h00 La contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains

Récits croisés sur la valorisation du Champ de la Garde « Comment les expérimentations sur un délaissé, héritage emblématique de l’Opération d’Intérêt National sur Nanterre, peuvent-elles révéler des solutions architecturales et urbaines et créer de nouveaux outils de transition écologique ? »

Intervenant.es :

– Ville de Nanterre : Manuel Moussu, directeur de l’aménagement

– Paris la Défense : Aurélie Boisselet, directrice de projets

– Association le Pré – Parc rural expérimental : Bernard Latarjet (président)

En présence de Dominique Lemaitre (secrétaire) représentant le comité des sages (Gilles Clément, Vinciane Despret, François Lemarchand)

– Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) : Katya Samardzic (conseillère pour l’architecture)

En présence des Écoles Nationales Supérieures d’Architectures (ENSA) : Catherine Clarisse, Yves Bélorgey, Thierry Mandoul (ENSA Paris-Malaquais), Bendicht Weber (ENSA Paris-La Villette), Pascal Chombart de Lauwe (ENSA Paris Belleville), et de l’Université de Paris Nanterre (sous réserve)

Rencontre animée par Patrick Bouchain (trésorier de l’association le Pré) et Alexandra Horsin (cheffe de projets Paris La Défense)

La contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains 184, cours Nicole Dreyfus, 92 000 Nanterre

Établissement inter-universitaire, La contemporaine a ouvert en octobre 2021 un nouvel équipement à l'entrée du campus universitaire de Nanterre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

