Paris Bal Folk – BAL – Les Zéole + Gabriel Lenoir La Consulat Voltaire, Paris (75), 26 octobre 2023, .

Paris Bal Folk – BAL – Les Zéole + Gabriel Lenoir Jeudi 26 octobre, 19h00 La Consulat Voltaire, Paris (75) 12

Paris Bal Folk est invité par Souffle(s) au Consulat Voltaire, et pour une première on fait les choses en grand !

On vous emmène dans la danse, les rythmes et les énergies du bal folk. Les incroyables musiciens de la soirée vous feront voyager dans leurs univers et sur un parquet miel installé spécialement pour l’occasion !Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/paris-bal-folk/evenements/paris-bal-folk-bal-les-zeoles-gabriel-lenoir-le-consulat-voltaire

***PROGRAMMATION***

– Les Zéoles

Les Zéoles c’est la rencontre d’un accordéon diatonique et d’un accordéon chromatique. Crée en 2008 à Montreuil par Amélie Denarié et Anne Guinot, ce duo de musique à danser raconte, au travers d’un répertoire aux compositions originales, son amour du bal et de tout ce qu’il trimballe, et les soufflets viennent ainsi chatouiller les oreilles comme les orteils!

– Amélie Dénarié : Accordéon diatonique- Anne Guinot : Accordéon chromatique

Site Web : http://www.leszeoles.net/Page FB : https://www.facebook.com/leszeoles

– Gabriel Lenoir

Gabriel Lenoir est aujourd’hui un incontournable des musiques à danser traditionnelles et du répertoire de violon populaire en France. Gabriel est violoneux-violoniste, mais aussi compositeur et arrangeur, toujours dans le style des musiques de tradition orale.Site Web: https://www.gabriel-lenoir.fr/

***HORAIRES***

19h00 : ouverture de l’entrée19h20 – 20h10 : initiation au danses et codes du bal folk20h10 – 21h50 : Les Zéoles22h00 – 23h40 : Gabriel Lenoir Solo

***TARIFS***

Entrée 12€ + Adhésion Paris Bal Folk : 2€ (obligatoire à la première venue de la saison du 01/10/2023 au 30/09/2024)

Restauration et consommations sur place encouragées !Le bar sera tenu par l’équipe du consulat, on compte sur vous pour faire vivre le lieu indépendant. C’est la condition de son existence !

***VENIR***

Le Consulat Voltaire

14, avenue Parmentier 75011 Paris

Métro : Voltaire (9)

Vélib : station « mairie du 11ième » ( n°11024)

Bus : n°56 Voltaire-Léon Blum ou Chemin Vert // n°69 Popincourt

***LIEU***

Le Consulat est un centre culturel nouveau et indépendant, imaginé par l’association G.A.N.G ( Groupe d’Action Néo Green ).Pour sa troisième édition, le Consulat Voltaire prend place dans une sous-station électrique comme un générateur d’énergie nouvelles. Lieu de création alternatif et hybride ; espace d’expositions, performances, concerts, atelier d’artiste , conférences, restaurant & bar.https://www.leconsulat.org/

***Le PROGRAMMATEUR***

Passeur entre les arts vivants, le cinéma et la musique, au croisement des cultures et des mondes invisibles, Souffle donne régulièrement rendez-vous à la jeune création contemporaine et invite les passagers de ces rencontres à l’exploration de champs artistiques méconnushttps://www.facebook.com/soufflesouffle/

***CONSIGNES***

Les affaires déposées dans la salle de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol.

source : événement Paris Bal Folk – BAL – Les Zéole + Gabriel Lenoir publié sur AgendaTrad

La Consulat Voltaire, Paris (75) 14, Avenue Parmentier

La Consulat Voltaire, 75011 Paris, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/paris-bal-folk/evenements/paris-bal-folk-bal-les-zeoles-gabriel-lenoir-le-consulat-voltaire »}, {« link »: « http://www.leszeoles.net/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/leszeoles »}, {« link »: « https://www.gabriel-lenoir.fr/ »}, {« link »: « https://www.leconsulat.org/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/soufflesouffle/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45478 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T19:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:30:00+02:00

2023-10-26T19:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:30:00+02:00

baltrad balfolk