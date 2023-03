La Construction, 24 mai 2023, Pont-d'Héry Pont-d'Héry.

La Construction

5 grande rue Pont-d’Héry Jura

2023-05-24 – 2023-05-24

Pont-d’Héry

Jura

Pont-d’Héry

EUR 6 15 LAURENT MESNIER

Théâtre d’objets

Performance théâtrale et d’arts plastiques, La construction est une création sur la création conçue autour d’une sculpture invasive très bizarroïde, faite d’objets hétéroclites, que son créateur, avec une immense minutie, s’escrime à échafauder.

Seul sur scène, sans mot dire, un homme rassemble des objets divers et variés. Avec, il se met à construire une sculpture aussi tentaculaire que fragile dans laquelle il se retrouve bientôt pris au piège, telle une araignée empêtrée dans la toile qu’elle a mis tant de soin à tisser. Une allégorie un brin ironique de la vie et des expériences que l’on accumule, de cette existence qu’on ne contrôle pas, où l’on marche sur un fil, qui vous fait et vous défait. Les plus jeunes s’amuseront des difficultés du constructeur et de l’étrangeté de son assemblage, tandis que chez les plus grands, la circonspection s’effacera bien vite sous la rêverie contemplative. Dans cette prouesse mécanique truffée d’émotions se mélangent autant de maladresse que de délicatesse, d’ordre que de chaos. Un micro-cirque plein de dérision, qui parle de l’espace, du temps, de la culture et de la nature. Bref, une construction au très fort pouvoir d’évasion !

Réservation possible auprès de l’office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura: contact@cdj-tourisme.com ou 03 84 73 01 34

contact@scenesdujura.com +33 3 84 86 03 03

Pont-d’Héry

dernière mise à jour : 2023-02-14 par