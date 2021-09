La Construction Les 2 scènes, 10 mai 2022, Besançon.

du mardi 10 mai 2022 au vendredi 20 mai 2022 à Les 2 scènes

C’est l’histoire d’une salle éphèmère, sortie de deux remorques. Ses bâches s’entrouvrent et révèlent un intérieur aux allures de théâtre. Sur scène un homme échafaude en silence une sculpture aussi fragile qu’invasive. La construction de cette architecture faite de petites objets bigarrés et parfois en mouvement, renvoie autant à l’art brut qu’au cirque de calder. À la frontière entre performance plastique, micro-cirque, théâtre et prouesse mécanique, il est ici question d’ordre et de chaos, de maladresse et de délicatesse. et comme toujours avec la poésie de bricole de Tricyclique Dol, il est aussi sérieusement question de dérision et de quête d’émotions dans les petits riens. auteur, scénographe et constructeur : laurent mesnier régisseur et fauconnier : arnaud molin constructeur : dominique lainé images : simone découpe création lumière : hérvé gary costume : nadia genez recherche plastique : léna brissoni diffusion : mélanie rebouillat administration : catherine guthertz une production soutenue par le département du doubs, la ville de besançon, grand besançon métropole, la région bourgogne-franche-comté. en coproduction avec les 2 scènes – sn de besançon, pronomade(s) en haute garonne – cnarep, le grrranit – sn de belfort, le dôme théâtre d’albertville, culture commune – sn du bassin minier du pas de calais, les scènes du jura – sn & théâtre la passerelle – sn de gap et des alpes du sud. aide à la résidence de la transverse – espace de création à corbigny tricyclique dol est conventionné par le ministère de la culture – direction régionale des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté et la région Bourgogne-Franche-Comté.

réservation via les 2Scènes / décentralisation dans la cour de la médiathèque Pierre Bayle

Nouvelle création de Tricyclique Dol – une exploration de la fragilité de nos mondes, de l’équilibre impossible entre l’ordre et le chaos.,

