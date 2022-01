La Construction Esplanade Palais Ducal, 23 juin 2022, Nevers.

La Construction

du jeudi 23 juin au vendredi 24 juin à Esplanade Palais Ducal

### Tricycle Dol / Laurent Mesnier **THÉÂTRE AU VERT** Seul en scène, un homme rassemble une foule d’objets (ficelles, baguettes, formes en plastique, petits jouets…), et construit sous nos yeux une sculpture fragile, en mouvement, entouré de deux corbeaux volants. Plus la structure se développe, plus les déplacements du bâtisseur se compliquent, l’enfermant peu à peu dans son propre piège. Cette construction aérienne est à l’image du cheminement d’une vie et des expériences que l’on accumule au cours de l’existence. Comment passe-t-on notre temps à chercher l’équilibre, la bonne place, tout en développant de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, dont certaines disparaissent ? Pour les plus grands, La construction suscitera vraisemblablement des interrogations avant qu’ils ne lâchent prise et saisissent la métaphore qui provoquera une rêverie contemplative. Les plus jeunes s’amuseront eux des difficultés du constructeur et de la bizarrerie de l’assemblage, comparable à un jeu d’enfant qu’il réinvente constamment. Conçu autour de cette sculpture invasive pouvant s’apparenter à de l’art brut, ce spectacle de micro-cirque sans texte est à la frontière des arts plastiques, du théâtre. Portée par Laurent Mesnier, cette nouvelle création aborde l’espace et le temps, et la déviance légère à la gravité : un hymne aux mondes imaginaires, à l’enfant naïf qui joue et à l’adulte qui invente.

Gratuit, sur réservation

Une allégorie ironique, tragique et drôle de ce que l’on contrôle ou pas, à mi-chemin entre art brut et micro-cirque.

Esplanade Palais Ducal Esplanade Palais Ducal, 5800 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T20:00:00 2022-06-23T20:45:00;2022-06-24T20:00:00 2022-06-24T20:45:00