Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre La construction en bois … Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

La construction en bois … Palais Ducal de Nevers, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Nevers. La construction en bois …

Palais Ducal de Nevers, le lundi 5 juillet à 17:30

Introduite devant la mathériauthèque de l’Espace Patrimoine, cette visite se poursuit dans la ville pour découvrir la mise en œuvre de ce matériau dans les monuments de Nevers.

7€/3,5€ – Sur inscription

… d’hier à aujourd’hui Palais Ducal de Nevers Palais ducal nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T17:30:00 2021-07-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Palais Ducal de Nevers Adresse Palais ducal nevers Ville Nevers lieuville Palais Ducal de Nevers Nevers