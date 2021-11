Sommevoire Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne, Sommevoire La Constellation joue Médiathèque de Sommevoire Sommevoire Catégories d’évènement: Haute-Marne

Médiathèque de Sommevoire, le mercredi 9 février 2022 à 10:00

Découvre une sélection de jeux intergénérationnels pour s’amuser seul, en famille ou entre amis Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220 Sommevoire Sommevoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T11:00:00

