Médiathèque de Chevillon, le mercredi 22 juin à 14:00

En jouant, on stimule sa curiosité, on travaille ses réflexes…mais surtout, on s’amuse beaucoup! C’est aussi l’occasion de passer un moment en famille, entre amis et faire de nouvelles rencontres, dans une ambiance conviviale. Alors à vos marques, prêts…Jouez!

Entrée libre sur inscription

Au programme un moment de partage autour des jeux de société Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon Chevillon Haute-Marne

2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T16:00:00

