Médiathèque de Sommevoire, le mercredi 12 janvier 2022 à 10:00

Observe et cueille les feuilles des végétaux qui t’entourent pour constituer ton herbier.. Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220 Sommevoire Sommevoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T10:00:00 2022-01-12T11:00:00

