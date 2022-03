La Constellation jardine Médiathèque de Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

le mercredi 11 mai à 14:00

La médiathèque vous donne rendez-vous aux jardins. Au programme : des ateliers, des jeux, ou de la cuisine.

Entrée libre sur inscription

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon

2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T16:00:00

