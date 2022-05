LA CONSTELLATION IMAGINAIRE #8 Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle Catégorie d’évènement: Loos-en-Gohelle

Cité des Provinces Loos-en-Gohelle 62750 Loos-en-Gohelle La deuxième partie du festival s’installe ensuite au cœur de la Cité des Provinces de Lens pour un bouquet final rempli de surprises et d’émotions. Durant deux jours, les arts de la rue font naître des échanges, content des histoires et nourrissent des imaginaires au coin d’une rue, sur une place de quartier, dans un jardin ou encore derrière une fenêtre… Au programme : du cirque, de la danse, du théâtre, une brocante, des ateliers et un final en fanfare ! Vous découvrirez notamment des spectacles fraîchement sortis de la Fabrique Théâtrale de Culture Commune :

Mascotte, Cie Jusqu’ici tout va bien

Big data yoyo, L’Amicale de Production

Monde Parallèle, Cie Née d’un doute Cette année encore, le temps d’une semaine, La Constellation Imaginaire vous donne rendez-vous dans l’espace public ! +33 3 21 14 25 55 http://www.culturecommune.fr/ La deuxième partie du festival s’installe ensuite au cœur de la Cité des Provinces de Lens pour un bouquet final rempli de surprises et d’émotions. Durant deux jours, les arts de la rue font naître des échanges, content des histoires et nourrissent des imaginaires au coin d’une rue, sur une place de quartier, dans un jardin ou encore derrière une fenêtre… Au programme : du cirque, de la danse, du théâtre, une brocante, des ateliers et un final en fanfare ! Vous découvrirez notamment des spectacles fraîchement sortis de la Fabrique Théâtrale de Culture Commune :

