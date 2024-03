La Constellation 2.0 Médiathèque de Chevillon Chevillon, mercredi 12 juin 2024.

La Constellation 2.0 Atelier makey makey Mercredi 12 juin, 14h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T14:00:00+02:00 – 2024-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-12T14:00:00+02:00 – 2024-06-12T16:00:00+02:00

Il s’agit d’un circuit imprimé inventé par deux étudiants du MIT 5 (Massachusetts Institute of Technology). Il permet de transformer n’importe quel objet conducteur (le corps humain, les fruits et légumes, les plantes, la pâte à modeler, les mines de crayons, les objets métalliques) en « manette de contrôle » ou « bouton de lecture» et de l’associer à un son ou à une directive.

Un kit mis à disposition par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon media-chevillon@agglo-saintdizier.fr