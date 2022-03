La Constellation 2.0 Médiathèque de Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

La Constellation 2.0

Médiathèque de Chevillon, le mercredi 6 juillet à 14:00

Venez découvrir l’évolution du jeu vidéo depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui. Expérimentez les jeux, suivez les évolutions techniques et découvrez la culture vidéo-ludique héritée de cette histoire. Lors de cet atelier un récit chronologique et ludique du jeu vidéo vous sera présenté puis nous échangerons manette à la main nos expériences de joueurs expérimentés ou néophytes Un atelier proposé par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon

2022-07-06T14:00:00 2022-07-06T17:00:00

