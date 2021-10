Chevillon Médiathèque de Chevillon Chevillon, Haute-Marne La Constellation 2.0 Médiathèque de Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

Haute-Marne

La Constellation 2.0

Médiathèque de Chevillon, le mercredi 12 janvier 2022 à 14:00

Médiathèque de Chevillon, le mercredi 12 janvier 2022 à 14:00

Découverte de l’application Blink Book pour transformer ton coloriage en dessin animé.

Entrée libre sur inscription

Médiathèque de Chevillon
Rue du Château, 52170 Chevillon
Chevillon
Haute-Marne

2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T16:00:00

