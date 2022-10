LA CONSPIRATION DU CAIRE • Avant-première et rencontre Cinéma Le Louxor Paris Catégories d’évènement: île de France

LA CONSPIRATION DU CAIRE • Avant-première et rencontre Cinéma Le Louxor, 20 octobre 2022, Paris. Le jeudi 20 octobre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Plein : 10€ Réduit : 8 € -26 ans : 5,5€ Cartes UGC Illimité et Ciné Pass Gaumont-Pathé acceptés. CCU et CinéChèques acceptés.

Séance suivie d’une rencontre avec Tarik Saleh, le réalisateur du film. En partenariat avec l’Usage du Monde. De Tarik Saleh

SUÈDE, FRANCE, FINLANDE I 2022 I 1H59 I VOSTF

Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares

Prix du scénario – Festival de Cannes 2022 Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays. « L’auteur du film noir Le Caire confidentiel (2017), remarquable et élégant, passe ici à la vitesse supérieure. Son nouveau polar, d’une machiavélique finesse, confine, sans la moindre pesanteur toutefois, à l’allégorie politique et à la fable philosophique. (…) Plus largement, Boy from Heaven (La Conspiration du Caire) nous parle de la terrible situation politique égyptienne où, sur les ruines d’une révolution brisée, un régime totalitaire prémunit le peuple contre une menace islamiste qui n’a rien à lui envier. Grand film donc, par l’intelligence de son intrigue, l’ampleur de son propos, la profondeur de sa réflexion. »

Le Monde – Jacques Mandelbaum Cinéma Le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris Contact : 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/reserver/F328917?utm_source=LA%20CONSPIRATION%20DU%20CAIRE%20%E2%80%A2%20Rencontre%20avec%20Tarik%20Saleh&utm_medium=boost_emailing&utm_campaign=LA%20CONSPIRATION%20DU%20CAIRE%20%E2%80%A2%20Rencontre%20avec%20Tarik%20Saleh&utm_content=R%C3%A9servez%20%E2%80%A2%20jeudi%2020%20octobre%20%C3%A0%2020h

Allociné La Conspiration du Caire

