BALAM la Conserverie – centre culturel , Lubersac (19), 19 novembre 2022, .

BALAM Samedi 19 novembre, 20h30 la Conserverie – centre culturel , Lubersac (19)

16€

avec BALAM

la Conserverie – centre culturel , Lubersac (19) Avenue du Château la Conserverie – centre culturel , 19210 Lubersac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39496 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Balam veut dire « vent » en coréen. C’est le souffle sans interruption, une rafale de mélopées lancinantes et tournoyantes. Des valses murmurées du bout des doigts, des envolées lyriques à plein soufflet, quatre accordéons chromatiques dans toutes leurs respirations. Balam, c’est un alizé de compositions, un harmattan d’harmonies, un sirocco de frissons à l’unisson. Et puis beaucoup d’amour en prévision. Inspiration, expiration… plongeon.

Balam est né d’une envie partagée d’aventure et d’exploration. Un désir d’embrasser un paysage sonore où le contraste sert de boussole. Un voyage polyphonique et polyrythmique où, les chemins balisés de l’écriture et des arrangements ciselés s’autorisent le hors-piste de l’improvisation, où des ambiances resserrées et intimes s’ouvrent soudain sur de grands espaces sonores sauvages, où des forêts touffues de notes foisonnantes sont zébrées de grandes clairières minimalistes.

On pourrait croiser au bord de la route quelques fantômes, l’ombre d’Ennio Morricone ou de John Cage, et les accents familiers d’une jig ou d’une bourrée. Avec, dans le cœur, sous les doigts et les pieds, ce qui les anime et les réunit, cette évidence : l’amour de la cadence qui règle, l’allure commune. Balam, ça swingue, ça groove, quatre fois plus fort, et plutôt deux fois qu’une.

Production

« Cette création produite par Le Grand Barbichon Prod est coproduite par l’UPCP-Métive, le Nouveau-Pavillon, le CRMTL, en partenariat avec La Conserverie et avec le soutien du Centre National de la Musique et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine ».

source : événement BALAM publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T20:30:00+01:00

2022-11-20T00:30:00+01:00