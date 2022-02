« La consagracion de la Primavera » Lons, 14 mars 2022, Lons.

« La consagracion de la Primavera » Zénith de Pau Bvd du Cami Salié Lons

2022-03-14 20:30:00 – 2022-03-14 Zénith de Pau Bvd du Cami Salié

Lons Pyrénées-Atlantiques

15 15 EUR Israel Galván a forgé sa stature internationale grâce à des créations originales nées d’une parfaite maîtrise de la culture chorégraphique flamenca. Cette nouvelle création, en compagnie de Sylvie Courvoisier, pianiste et compositrice, figure internationale des musiques improvisées, aux confins du jazz et de la musique contemporaine, révèle à merveille ce que les deux artistes recèlent d’intrépidité, de fougue et de science savamment dosées. Ils s’affrontent, dans une création en deux parties, au colosse musical du Sacre du printemps de Stravinsky.

Israel Galván a forgé sa stature internationale grâce à des créations originales nées d’une parfaite maîtrise de la culture chorégraphique flamenca. Cette nouvelle création, en compagnie de Sylvie Courvoisier, pianiste et compositrice, figure internationale des musiques improvisées, aux confins du jazz et de la musique contemporaine, révèle à merveille ce que les deux artistes recèlent d’intrépidité, de fougue et de science savamment dosées. Ils s’affrontent, dans une création en deux parties, au colosse musical du Sacre du printemps de Stravinsky.

+33 5 59 80 77 44

Israel Galván a forgé sa stature internationale grâce à des créations originales nées d’une parfaite maîtrise de la culture chorégraphique flamenca. Cette nouvelle création, en compagnie de Sylvie Courvoisier, pianiste et compositrice, figure internationale des musiques improvisées, aux confins du jazz et de la musique contemporaine, révèle à merveille ce que les deux artistes recèlent d’intrépidité, de fougue et de science savamment dosées. Ils s’affrontent, dans une création en deux parties, au colosse musical du Sacre du printemps de Stravinsky.

Zénith Pau Pyrénées

Zénith de Pau Bvd du Cami Salié Lons

dernière mise à jour : 2022-01-25 par