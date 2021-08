Paris STADE ROLAND-GARROS île de France, Paris LA CONQUÊTE – TONY YOKA ET SOULEYMANE CISSOKHO STADE ROLAND-GARROS Paris Catégories d’évènement: île de France

LA CONQUÊTE – TONY YOKA ET SOULEYMANE CISSOKHO STADE ROLAND-GARROS, 10 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 septembre 2021

de 19h à 23h

RDV le vendredi 10 septembre pour une soirée Boxe Exceptionnelle. Pour le grand retour de la boxe au Stade Roland-Garros avec Tony Yoka, Souleymane Cissokho et Mathieu Bauderlique. Un riche programme en perspective, lors de cette soirée exceptionnelle, 2 autres combats internationaux seront au programme. Tony Yoka affrontera pour son onzième combat chez les professionnels, le croate Petar Milas invaincu en 15 combats. Souleymane Cissokho sera également sur le ring pour défendre sa ceinture WBA internationale contre Sergei Lubkovich. Le français médaillé de bronze à Rio, Mathieu Bauderlique, affrontera lui le redoutable Russe Igor Mikhalkin, pour le Titre de Champion d’Europe EBU des mi-lourds. Événements -> Événement sportif STADE ROLAND-GARROS 2 AVENUE GORDON BENNETT Paris 75016

10 : Porte d’Auteuil (569m) 9 : Exelmans (853m)

