La Conquête Théâtre Le Marais, 16 décembre 2021, Challans.

La Conquête

Théâtre Le Marais, le jeudi 16 décembre à 20:30

S’approprier un territoire, en exploiter les ressources, transformer le paysage, la religion et la culture, tracer de nouvelles frontières, séparer les populations… En quoi consiste l’acte de coloniser une terre, une population ? Que nous soyons issus d’un pays colonisateur ou colonisé, que nous reste-t-il de notre passé colonial ? Non sans culot mais avec beaucoup d’humour et de fantaisie, le duo de marionnettistes part de son histoire intime pour nous livrer une lecture universelle de notre passé colonial. Sans moralisme, La Conquête nous fait réfléchir à cet héritage qui est le nôtre, quelle que soit notre origine. Par la **compagnie À** De **Nicolas Alline** et **Dorothée Saysombat** assisté de **Pauline Thimonnier** Avec **Sika Gblondoumé** et **Dorothée Saysombat**

Tarifs de 6 € à 14 €

S’approprier un territoire, en exploiter les ressources, transformer le paysage, la culture… En quoi consiste l’acte de coloniser ? Avec humour et fantaisie découvrez notre histoire coloniale.

Théâtre Le Marais 33 Rue Carnot, 85300 Challans Challans Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T21:30:00