La conquête



2022-11-22 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-22

Théâtre d’objets pour corps colonisé

Quel est l’héritage laissé par la colonisation dans notre monde d’aujourd’hui ?

S’approprier un territoire, en exploiter les ressources, transformer le paysage, la religion et la culture, tracer de nouvelles frontières, séparer les populations… Par de subtils aller-retours entre passé et présent, la conquête coloniale se trouve ici décortiquée par le biais du théâtre d’objets et de la marionnette sur corps.

Dans un bazar d’objets organisé, un corps-castelet fragmenté progressivement déterré sert de terrain de jeu aux rapports de pouvoir entre dominants et dominés, livrant ainsi un puissant symbole pour les terres sinistrées et les populations mutilées laissées dans le sillage des conquêtes. Portée par le chant et des dialogues décalés, La conquête oppose une ironie décapante aux discours complaisants qui tendent à banaliser les traumatismes et conséquences de ce chapitre toujours ouvert de l’Histoire.

Crédits photo : Jef Rabillon

