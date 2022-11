La connerie est une énergie renouvelable

2022-12-01 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-03 EUR 21 21 La connerilogie, ou étude de la connerie est pratiquée pour l’instant par le seul JEAN PATRICK DOUILLON, qui est donc le plus grand spécialiste de cette science ! Afin de maintenir une certaine adéquation avec son sujet, il vous expose ses travaux dans un spectacle à la folie débridée où bons mots et situations burlesques se côtoient dans un univers moderne et décalé qui utilise toutes les formes d’humour… Puisque la connerie est universelle !



« J’ai débranché le détecteur de connerie que j’avais installé sur ma télé… Il bipait en continue ! »



Toujours en auto dérision et grâce à une écriture joyeuse et légère, ce sociologue de l’impossible, passe de la parodie au sketch, du monologue au gag d’actualité, de la chanson farfelue à la digression philosophique… Dans un tourbillon original qui puise ses racines aussi bien dans le Music Hall que dans le Théâtre d’Humour.



« L’évolution, c’est juste l’instinct de survie remplacé par l’instinct de connerie… » Le spectacle qui vous fait découvrir une nouvelle science : « La connerilogie »

« Quand la connerie sera phosphorescente, la politique enfin éclairera notre chemin » dernière mise à jour : 2022-11-10 par

