Rencontre « Faites mieux connaissance avec le Site Patrimonial Remarquable de L’Isle-sur-la-Sorgue» La Congrégation L’Isle-sur-la-Sorgue, 14 octobre 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Rencontre « Faites mieux connaissance avec le Site Patrimonial Remarquable de L’Isle-sur-la-Sorgue» Samedi 14 octobre, 14h00, 15h30 La Congrégation Places limitées, inscription obligatoire avant le 13 octobre

Depuis juin 2020 et la mise en application par la commune de ce dispositif de protection et de valorisation de l’architecture et de son environnement, les effets sur le paysage urbain sont déjà bien visibles.

Vous souhaitez comprendre la philosophie et le fonctionnement de ce règlement…

Vous voulez connaitre son incidence sur le montage d’un projet…

Vous désirez prendre connaissance des outils mis à disposition par la Ville pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets…

Venez participer à un moment convivial d’échanges avec la Direction du Patrimoine qui vous donnera lecture « d’un petit lexique simplifié du SPR ».

Rencontre ouverte aux particuliers comme aux professionnels.

La Congrégation L’ISLE SUR LA SORGUE Quai des lices Berthelot L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490389698 http://www.patrimoine.islesurlasorgue.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 38 96 98 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue