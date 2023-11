Zéro déchet en Haut-Béarn : Atelier fabrication cartes de Noël en papier recyclé La Confluence – Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie, 6 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

« Zéro Déchet en Haut-Béarn » revient avec sa deuxième édition !

Venez participer ce jour à l’atelier de fabrication de cartes de Noël en papier recyclé avec Beez Déco.

Sur inscription..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. EUR.

La Confluence – Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Zéro Déchet en Haut-Béarn » is back for its second edition!

Join us today for a workshop on making Christmas cards from recycled paper with Beez Déco.

Registration required.

« Zéro Déchet en Haut-Béarn » vuelve en su segunda edición

Únase hoy a Beez Déco para participar en un taller de elaboración de tarjetas de Navidad con papel reciclado.

Inscripción obligatoria.

« Zero Waste in Haut-Béarn » kehrt mit seiner zweiten Ausgabe zurück!

Nehmen Sie heute an einem Workshop mit Beez Déco teil, bei dem Weihnachtskarten aus Recyclingpapier hergestellt werden.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn