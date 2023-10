Trésors cachés dévoilés : Oloron et le Haut-Béarn en images La Confluence, Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie, 25 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La bibliothèque Patrimoniale conserve dans ses fonds quelques centaines de cartes postales anciennes, semi-modernes et modernes. Cette collection, enrichie au fil du temps, contient des clichés témoins du début du XXè siècle à nos jours.

Les amoureux du territoire, de son histoire, de la vie d’autrefois, les collectionneurs/ cartophiles… sont invités à venir admirer ces clichés mais aussi à échanger sur leurs expériences, anecdotes, documents…

Sur inscription..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:30:00. EUR.

La Confluence, Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The heritage library holds several hundred old, semi-modern and modern postcards. This collection, enriched over the years, contains snapshots from the early 20th century to the present day.

Lovers of the region, its history, life in the past, collectors/cartophiles… are invited to come and admire these pictures, but also to share their experiences, anecdotes, documents…

Registration required.

La Biblioteca del Patrimonio conserva varios centenares de postales antiguas, semimodernas y modernas. Esta colección, que se ha ido formando a lo largo de los años, contiene instantáneas desde principios del siglo XX hasta nuestros días.

Los amantes de la región, de su historia y de la vida de antaño, así como los coleccionistas/cartofilos, están invitados a venir a admirar estas imágenes, pero también a compartir sus experiencias, anécdotas y documentos…

Inscripción obligatoria.

Die Heimatbibliothek bewahrt in ihren Beständen einige hundert alte, halbmoderne und moderne Postkarten auf. Diese Sammlung, die im Laufe der Zeit erweitert wurde, enthält Aufnahmen von Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute.

Liebhaber der Region, ihrer Geschichte, des Lebens in der Vergangenheit, Sammler und Kartophile sind herzlich eingeladen, diese Bilder zu bewundern und sich über ihre Erfahrungen, Anekdoten und Dokumente auszutauschen.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn