Conférence « Le lynx des Pyrénées : espèce cryptique ou fantasmagorique ? » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 10 avril 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Henri Cap, ethnologue et systématicien.

La présence actuelle du lynx dans le sud-ouest est incertaine. Officiellement disparu, il est l’objet de récents témoignages troublants et difficiles à valider. Mais de quel lynx s’agit-il ? Le lynx boréal a vécu ici depuis plus de 40 000 ans jusqu’à on ne sait quand… L’ibérique était présent jusqu’à l’âge des métaux, ou plus tard. Leur survivance dans les Pyrénées a motivé une analyse d’indices de présence les plus récents, par de nouvelles méthodes telles que l’analyse d’Adn des sols sur lequel des empreintes sont trouvées. Mais d’autres espèces de lynx ont vécu ici.

En plus concret, on pourra prendre l’avis de notre conférencier sur la pertinence zoologique du projet de réintroduction du lynx dans les Pyrénées souhaité par certains, face au passionnant petit mystère de l’incertitude sur la présence et sur l’espèce de ce magnifique félin..

2024-04-10 fin : 2024-04-10 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Henri Cap, ethnologist and systematist.

The current presence of the lynx in the south-west is uncertain. Officially extinct, it is the subject of recent disturbing accounts that are difficult to validate. But which lynx are we talking about? The boreal lynx has lived here for over 40,000 years, until who knows when? The Iberian lynx was present until the Metal Age, or even later. Their survival in the Pyrenees has led to an analysis of the most recent signs of their presence, using new methods such as DNA analysis of the soil on which footprints are found. But other lynx species have also lived here.

More concretely, we can take our speaker’s opinion on the zoological relevance of the lynx reintroduction project in the Pyrenees desired by some, in the face of the fascinating little mystery of uncertainty about the presence and species of this magnificent feline.

Henri Cap, etnólogo y sistemático.

La presencia actual del lince en el suroeste es incierta. Oficialmente extinguido, es objeto de recientes relatos inquietantes y difíciles de validar. Pero, ¿de qué lince estamos hablando? El lince boreal ha vivido aquí desde hace más de 40.000 años, ¿hasta quién sabe cuándo? El lince ibérico estuvo presente hasta la edad de los metales, o más tarde. Su supervivencia en los Pirineos ha impulsado el análisis de los indicios más recientes de su presencia, utilizando nuevos métodos como el análisis del ADN del suelo sobre el que se encuentran las huellas. Pero otras especies de linces han vivido aquí.

Más concretamente, podemos tomar la opinión de nuestro conferenciante sobre la pertinencia zoológica del proyecto de reintroducción del lince en los Pirineos deseado por algunos, frente al fascinante pequeño misterio de la incertidumbre sobre la presencia y la especie de este magnífico felino.

Henri Cap, Ethnologe und Systematiker.

Die aktuelle Präsenz des Luchses im Südwesten ist ungewiss. Offiziell ist er ausgestorben, doch in jüngster Zeit gibt es beunruhigende und schwer zu validierende Berichte über ihn. Doch um welchen Luchs handelt es sich? Der Nordische Luchs lebte hier seit über 40.000 Jahren, bis wer weiß wann? Der iberische Luchs war bis zur Metallzeit oder noch später anwesend. Ihr Überleben in den Pyrenäen war Anlass für eine Analyse der jüngsten Hinweise auf ihre Anwesenheit mit neuen Methoden wie der DNA-Analyse von Böden, auf denen Fußspuren gefunden wurden. Aber auch andere Luchsarten haben hier gelebt.

Konkreter kann man die Meinung unseres Referenten zur zoologischen Relevanz des von manchen gewünschten Projekts zur Wiedereinführung des Luchses in den Pyrenäen angesichts des spannenden kleinen Rätsels der Ungewissheit über das Vorhandensein und die Art dieser wunderschönen Raubkatze übernehmen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn